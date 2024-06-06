Рост доходов госбюджета обусловлен неэкономическими факторами — Счетная палата

План доходов общего фонда госбюджета в январе-марте 2024 перевыполнен на 85,8 млрд грн (22,4%). Это стало возможным благодаря помощи международных партнеров, однако она постепенно уменьшается. Об этом заявила глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

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Благодаря чему росли доходы

Хотя доходы Госбюджета в I квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли на 116,2 млрд грн (22,1%) и составили 642,1 млрд грн, однако в большинстве своем этот рост обусловлен неэкономическими факторами.

Речь идет о таких факторах как рост ставки налога на прибыль банков, авансовые перечисления дивидендов на государственную долю, увеличение собственных поступлений бюджетных учреждений.

Из экономических же факторов, повлиявших на увеличение доходов — рост налогооблагаемого импорта и прибыли прибыльных предприятий, девальвация гривны, рост реального ВВП, рост зарплат и инфляции.

В первом квартале 2024 года от международного сообщества получены внешние заимствования и гранты на общую сумму 402,3 млрд грн, что на 5,1 млрд грн меньше, чем планировалось.

При этом внутренние ресурсы Украины вдвое превысили внешние и составили 811,7 млрд грн.

В частности, заимствования на внутреннем рынке на 11% превысили план, в частности, за счет приобретения банками военных облигаций.