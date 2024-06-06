В мае на выплаты ВПЛ направили 3,2 миллиарда гривен

В мае на выплаты ВПЛ было направлено 3,2 миллиарда гривен. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание для внутренне перемещенных лиц, что составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен всем остальным. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

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Что известно

Таким образом, за май государственную помощь на проживание получили более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц на сумму 3,2 миллиарда гривен.

Следует отметить, что количество ВПЛ, которые получат выплату, увеличится, ведь некоторые заявления на продление выплат находятся в обработке.

Напомним

С начала 2024 года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 19,2 миллиарда гривен.