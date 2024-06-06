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6 июня 2024, 14:53 Читати українською

Американский брокер начал массово закрывать счета россиянам

Один из самых популярных среди россиян иностранных брокеров — американская компания Interactive Brokers (IB) — стал закрывать счета с небольшими остатками или оборотами. Об этом сообщает The Moscow Times.

Один из самых популярных среди россиян иностранных брокеров — американская компания Interactive Brokers (IB) — стал закрывать счета с небольшими остатками или оборотами.
Фото:ibf.ua

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Что известно

Брокер просит пользователей закрыть или перевести свой счет «в связи с недавним анализом, невысокой стоимостью активов и необходимостью выполнения дополнительных проверок».

«Эта мера частично обусловлена ​​вашей страной проживания и характеристиками счета», — говорится в сообщении IB.

Брокер сообщает пользователям, что торговля на их счете ограничена, возможно лишь снизить или закрыть позиции, но не увеличить и не создать новые.

Независимая финансовая советница Наталья Смирнова предполагает, что IB может просить закрыть счет тех, кто использует его в качестве транзита, перегоняя туда деньги с одного счета и выводя на другой, особенно не инвестируя.

В зоне риска, по ее мнению, также постоянно меняющие счета страны банков, а также свой адрес для ввода и вывода средств, и те, у кого резидентство не совпадает с адресами для ввода и вывода средств на счета.

Возможности россиян проводить финансовые операции вне страны постепенно сокращаются. Многие пользовались услугами IB, потому что после начала развязанной россией войны против Украины он только перестал брать рубли на пополнение счетов и запретил россиянам покупку европейских бумаг.

По словам Смирновой, пока работать с российскими резидентами и даже брать деньги в рублях от них могут еще некоторые брокеры на Кипре, в странах ЕАЭС, в ОАЭ есть и зарубежные фонды, кто может принять деньги от россиян из стран ЕАЭС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Krop06
Krop06
6 июня 2024, 15:27
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Чудова новина
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