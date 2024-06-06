Курс валют на 6 июня: доллар в банках потерял 15 копеек, евро — 14 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел в покупке на 2 копейки и на 3 копейки в продаже. Евро потеряло в покупке и продаже по 1 копейке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,56 грн, а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,50−40,62, евро — 44,15−44,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,10−40,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,66 грн/евро.

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