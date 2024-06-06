В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро потеряло 14 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
Курс валют на 6 июня: доллар в банках потерял 15 копеек, евро — 14 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках подешевел в покупке на 2 копейки и на 3 копейки в продаже. Евро потеряло в покупке и продаже по 1 копейке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,56 грн, а продают за 44,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,50−40,62, евро — 44,15−44,34 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,10−40,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,66 грн/евро.
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