В 2024 году украинцы ввезли на 21% больше автомобилей. Какие марки пользуются наибольшей популярностью

Более 160 тысяч транспортных средств были ввезены в Украину за 5 месяцев 2024 г. по данным Министерства внутренних дел (МВД). Только 28% нововвезенных автомобилей в 2024 году — новые. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько импортировано авто

160750 транспортных средств было импортировано в Украину за 5 месяцев 2024 года. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Самые популярные марки

Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал VW — 18 771 авто или 11,7% от общего количества.

На втором месте оказался Renault с 13187 транспортными средствами (8.2%), а третье место занимает Audi — 9137 авто (5.7%).

Самыми же популярными моделями среди импортируемых авто стали Skoda Octavia, VW Golf и Passat.

Бензиновые авто остаются самыми востребованными — это практически каждый второй ввезенный автомобиль. Дизельными были 29% ввезенных в этом году автомобилей. На электрокары приходится 12,9%.

72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввозимых автомобилей составляет 10 лет.

Где больше всего регистрировали

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,9%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,5%).