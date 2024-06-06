За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 515 тысяч военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 июня: 1300 российских оккупантов, 22 танка и 41 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 515 000 (+1300) человек,
- танков — 7828 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 15076 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 13433 (+48) ед,
- РСЗО — 1095 (+3) ед,
- средства ПВО — 831 (+1) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10846 (+41),
- крылатые ракеты — 2270 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18360 (+63) ед,
- специальная техника — 2230 (+7).
Источник: Минфин
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