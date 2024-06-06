Нацбанк аннулировал все лицензии страховой компании «Экта»

Национальный банк принял решение о применении к страховой компании «Экта» (ЕГРПОУ 42509958) меры воздействия посредством аннулирования лицензий. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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В чем причина

Национальным банком в декабре 2023 года проведена внеплановая инспекционная проверка указанной страховой компании.

По результатам инспекции установлен и зафиксирован факт повторного нарушения лицензионных условий в части несоблюдения норматива платежеспособности и достаточности капитала в течение двух лет со дня принятия Национальным банком решения об устранении нарушений лицензионных условий.

Решение о применении меры воздействия вступило в силу с 4 июня 2024 года.

Также принял решение о назначении временной администрации в ОДО «СК «Экта» и отстранении органов управления страховой компании от управления.

После принятия этого решения временный администратор должен немедленно приступать к исполнению своих обязанностей в соответствии со статьями 57−60 Закона Украины «О страховании».

Также Национальный банк принял решение о запрете проведения ОДО «СК «Экта» любых расходных операций по счетам, кроме операций, необходимых для обеспечения полномочий временного администратора, и запрещено проведение каких-либо операций с имуществом.