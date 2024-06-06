Акции владельца Zara подорожали на 5,5% после квартального отчета

Акции испанского владельца крупных сетей магазинов одежды Inditex (бренды одежды Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti) подорожали на 5,5%, до 46,33 евро , после публикации отчета за февраль — апрель, следует из торговых данных. Это самый большой рост с марта, отмечает Bloomberg.

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Рост прибыли

Чистая прибыль Inditex увеличилась на 10,8% год к году, до 1,3 млрд евро, следует из отчетности компании за три месяца. Продажи выросли на 7,1%, до 8,2 млрд евро. Inditex заявила, что покупатели хорошо приняли ее весенне-летнюю коллекцию.

Квартальные результаты компании примерно соответствуют ожиданиям аналитиков, отмечает Reuters со ссылкой на данные London Stock Exchange Group.

В начале второго квартала, в период с 1 мая до 3 июня, продажи Inditex выросли на 12% год к году, говорится в отчете компании.

Аналитик Jefferies Джеймс Гржинич назвал такой рост «впечатляющим началом» квартала, отметив, что он ожидает «скромного повышения» консенсус-прогноза по финансовым показателям компании.

Рост свидетельствует о некотором «сдержанном спросе после прохладного и дождливого начала весны в Южной Европе», считают аналитики RBC Capital Markets Ричард Чемберлен и Манджари Дхар.

Inditex в нынешнем году планирует вложить 2,7 млрд евро в улучшение магазинов и технологии, а также расширение логистических возможностей.