Биткоин-фонды привлекли $887 млн за один день

Приток капитала в американские спотовые биржевые биткоин -фонды составил $887 млн по результатам торговой сессии 4 июня. Это самый высокий показатель с марта, а также второй по величине суточный приток инвестиций в истории биткоин-фондов.

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Рекордный по объему приток средств в спотовые биткоин-ETF — более $1 млрд — был зафиксирован по результатам торговой сессии 12 марта.



Приток средств в биткоин-ETF продолжается уже 16 дней подряд. Общая чистая стоимость активов 11 американских ETF достигла $61,4 млрд.

Лидером по объему поступивших средств 4 июня стал фонд FBTC от управляющей компании Fidelity — $379 млн. За ним следует фонд IBIT от BlackRock, в него поступило $274 млн.

В фонд GBTC под управлением Grayscale пришло $28 млн. В управлении всех американских спотовых биткоин-ETF сосредоточились биткоины на сумму более $61 млрд — 4,43% существующих монет.

Напомним

После нескольких недель стагнации, когда в некоторые дни притоки прекращались, а часть биткоин-фондов, включая IBIT от BlackRock, фиксировала отток клиентских средств, активность инвесторов вновь вернулась.



За последние четыре недели биткоин-ETF привлекли $3,3 млрд, а чистый приток средств с начала года превысил $15 млрд, по данным старшего аналитика по ETF в Bloomberg Эрика Балчунуса.



Всплеск активности наблюдается на фоне одобрения запуска спотовых биржевых фондов на базе Ethereum (ETH) в США и позитивных заявлений кандидатов на пост президента США о биткоине.