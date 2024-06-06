Tesla в 2024 году потратит $3-4 млрд на продукцию Nvidia

Американская Tesla в этом году направит $3−4 млрд на покупку продукции чипмейкера Nvidia Corp. Об этом написал в соцсети X глава производителя электромобилей Илон Маск.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Планы Tesla

Всего Tesla планирует потратить в текущем году около $10 млрд в виде расходов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе на суперкомпьютер Dojo и датчики электромобилей.

По словам Маска, на продукцию Nvidia приходится около двух третей стоимости формирования «суперкластеров для обучения ИИ».

Немногим ранее CNBC со ссылкой на электронную переписку сотрудников Nvidia сообщил, что Маск перенаправил значительные объемы поставок ее флагманских ИИ-процессоров от Tesla в X, которую он купил в 2022 году.

Часть мощностей центров обработки данных компании X использует для обучения своих моделей ИИ-стартап миллиардера xAI, разработавший чат-бота Grok.

«Илон считает более приоритетным формирование кластеров на основе графических процессоров [Nvidia] H100 в X, а не Tesla и перенаправляет поставки 12 тыс. H100, изначально предназначавшихся Tesla, в X, — цитирует телеканал письмо от декабря прошлого года. — Взамен изначальные заказы X на 12 тыс. H100, запланированные на январь и июнь, будут перенаправлены в Tesla».

Таким образом, Tesla получит чипы на $500 млн существенно позднее ожидавшегося, что может задержать создание суперкомпьютеров, необходимых для разработки беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов.

В ходе апрельской конференции по результатам первого квартала Маск заявлял, что к концу года автопроизводитель увеличит число используемых H100 до 85 тыс. с 35 тыс.

После сообщения CNBC он написал в X следующее: «Tesla было некуда отправить чипы Nvidia, чтобы они использовались, так что они бы просто лежали на складе». По его словам, в «южной пристройке» техасской гигафабрики Tesla в ближайшее время будет 50 тыс. H100 для подготовки технологии автономного вождения.

Акции Tesla дешевеют на 0,3% на торгах в среду, Nvidia — дорожают на 2,9%.