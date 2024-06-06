Укрэнерго: 6 июня лимиты на потребление электроэнергии будут действовать в течение суток по всей Украине

«Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00.00 до 24.00. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей», — говорится в сообщении.

Как сообщается, 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток.

Ситуация в энергосистеме

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе будет сложнее, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.

Первый фактор, по его словам, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Второй — последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня.

И третий — это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.