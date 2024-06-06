6 июня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Укрэнерго: 6 июня лимиты на потребление электроэнергии будут действовать в течение суток по всей Украине
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Дефицит в энергосистеме
Как сообщается, 6 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток.
«Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00.00 до 24.00. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей», — говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме
Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщал, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе будет сложнее, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.
Первый фактор, по его словам, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.
Второй — последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня.
И третий — это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.
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