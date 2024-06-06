Нацбанк аннулировал КС «Світовид» все лицензии и назначил временную администрацию

Причина принятия решения

Указанное решение Нацбанк принял, руководствуясь пунктом 11 части второй статьи 46, пунктом 6 части первой статьи 58, частью четвертой статьи 59, подпунктом 4 пункта 10 раздела XI закона «О кредитных союзах» и ввиду установленного факта неисполнения «Світовид» предыдущего решения Национального банка .

Так, 13 ноября 2023 года Национальный банк временно приостановил КС «Світовид» лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

По состоянию на 1 июля 2023 года кредитный союз не соблюдал обязательные финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами, в частности норматива достаточности капитала (К2). Нарушения устранены не были.

Также Национальный банк 4 июня 2024 принял решение о назначении временной администрации в КС «Світовид» и отстранении органов управления КС «Світовид» от управления союзом.

После принятия такого решения временный администратор должен немедленно приступить к своим обязанностям в соответствии со статьями 51−54 Закона Украины «О кредитных союзах».