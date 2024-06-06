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6 июня 2024, 8:44 Читати українською

Нацбанк аннулировал КС «Світовид» все лицензии и назначил временную администрацию

Нацбанк принял решение о применении к Кредитному союзу «Світовид» (код ЕГРПОУ 25377384) меры воздействия в виде аннулирования лицензий. Решение о применении меры воздействия вступило в силу 4 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк принял решение о применении к Кредитному союзу «Світовид» (код ЕГРПОУ 25377384) меры воздействия в виде аннулирования лицензий.
Фото:thegard.city

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Причина принятия решения

Указанное решение Нацбанк принял, руководствуясь пунктом 11 части второй статьи 46, пунктом 6 части первой статьи 58, частью четвертой статьи 59, подпунктом 4 пункта 10 раздела XI закона «О кредитных союзах» и ввиду установленного факта неисполнения «Світовид» предыдущего решения Национального банка .

Так, 13 ноября 2023 года Национальный банк временно приостановил КС «Світовид» лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

По состоянию на 1 июля 2023 года кредитный союз не соблюдал обязательные финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами, в частности норматива достаточности капитала (К2). Нарушения устранены не были.

Также Национальный банк 4 июня 2024 принял решение о назначении временной администрации в КС «Світовид» и отстранении органов управления КС «Світовид» от управления союзом.

После принятия такого решения временный администратор должен немедленно приступить к своим обязанностям в соответствии со статьями 51−54 Закона Украины «О кредитных союзах».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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