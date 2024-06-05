Российский диктатор владимир путин выступит на заседании крупнейшего в россии международного экономического форума 7 июня, вместе с ним выступят президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Об этом рассказал ассистент русского фаворита, пишет местная редакция Forbes.

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Во время форума путин даст оценку национальной и мировой экономике, поделится своим видением политической ситуации, а также коснется национальных, промышленных и технологических проектов, вопросов цифровизации, частного бизнеса и стимулирования научно-технического прогресса.

До полномасштабного вторжения в Украину этот форум был витринным мероприятием кремля, где вместе с путиным выступали западные лидеры, такие как Эммануэль Макрон.