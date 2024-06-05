К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 июня: доллар и евро продолжают падать на межбанке
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Открытие 5 июня
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Закрытие 5 мая
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Изменения
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40,24/40,28
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40,10/40,13
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14 /15
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43,77/43,80
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43,65/43,67
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12/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,25−40,80 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,47 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,52−40,65, евро — 44,16−44,35 грн.
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Источник: Минфин
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