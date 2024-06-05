Италия оштрафовала материнскую компанию Facebook на 3,5 миллиона евро

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Meta Platforms Inc. на 3,5 миллиона евро за нечестную коммерческую практику по созданию и управлению учетными записями социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом пишет ЭП со ссылкой на ANSA.

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Что известно

В комитете отметили, что в процессе регистрации в Instagram пользователи «не получают четкую информацию о сборе и использовании их данных в коммерческих целях».

Кроме того, когда некоторые аккаунты в Facebook и Instagram были приостановлены, пользователям не была предоставлена полезная информация об обжаловании этого решения.

В Meta уже заявили, что не согласны с решением итальянского регулятора.