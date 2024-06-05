McDonald's проиграл «битву» за товарный знак Big Mac

McDonald's потеряла товарный знак Big Mac для продуктов из птицы в пользу ирландского конкурента сети фастфуда Supermac's. Такое решение в среду, 5 июня, вынес Генеральный суд Европейского союза, передает LIGA.net.

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«McDonald's не доказал подлинного использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе в отношении определенных товаров и услуг», — говорится в решении суда.

В основе решения европейского суда лежит попытка Supermac в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.

Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) отклонило заявление Supermac's и подтвердило использование McDonald's этого термина для сэндвичей с мясом и курицей, что побудило ирландскую компанию оспорить это решение.

Supermac's, открывшая свои первые рестораны в Голуэе в 1978 году, продает гамбургеры с говядиной и курицей, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.

Генеральный суд отклонил доказательства McDonald's и частично аннулировал и изменил решение EUIPO.

Решение может быть обжаловано в Суде Европейского Союза, высшем судебном органе Европы.