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5 июня 2024, 15:52 Читати українською

Укрпочта обновила правила оплаты посылок. Детали

Укрпочта запустила услугу по оплате тары получателем — воспользоваться услугой клиенты могут уже с 5 июня. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский

Укрпочта запустила услугу по оплате тары получателем — воспользоваться услугой клиенты могут уже с 5 июня.
Фото:depositphotos

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Что это значит

Теперь отправители могут не покупать отдельно коробки или пакеты для, например, посылок — за них заплатит получатель посылки. Услуга доступна во всех отделениях.

«Знаете, о какой именно услуге уже долгое время спрашивали клиенты и работники Укрпочты (кроме, конечно, доставки на следующий день)? Это оплата тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты. Так что с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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runwild
runwild
5 июня 2024, 16:05
#
Чи не найгірший «поштовий» оператор. Ще пару десятків років, і укрпошта почне приймати посилки в коробках Нової Пошти.
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