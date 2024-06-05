Укрпочта обновила правила оплаты посылок. Детали

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Что это значит

Теперь отправители могут не покупать отдельно коробки или пакеты для, например, посылок — за них заплатит получатель посылки. Услуга доступна во всех отделениях.

«Знаете, о какой именно услуге уже долгое время спрашивали клиенты и работники Укрпочты (кроме, конечно, доставки на следующий день)? Это оплата тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты. Так что с сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте кто, где, когда и за что платит», — говорится в сообщении.