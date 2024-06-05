Фонд гарантирования выиграл суд на 30 млн у связанных с Артем-банком лиц

Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам ПАО «Артем-банк», присудив взыскать в пользу Фонда 29,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Речь идет о деле № 910/10354/21 и добавили, что 22 мая суд частично удовлетворил иск Фонда к связанным лицам этого банка по делу № 910/9833/21 на сумму 630 тыс. грн.

Также по одному из дел (№ 910/4149/21) Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда ранее присудил взыскать с связанных лиц этого банка около 16 млн грн, полностью удовлетворив иск Фонда.

Как было установлено, уже во время осуществления ликвидационной процедуры АО «Артем-банк» его менеджмент до признания банка неплатежеспособным принимал решения, на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных операций.

В частности, было принято решение об инвестировании в ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) низкого финансового качества, без проведения надлежащей оценки рисков, на значительные суммы, что прямо противоречило интересам АО «Артем-банк» и его кредиторам и в итоге нанесло значительный ущерб.