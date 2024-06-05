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5 июня 2024, 15:16 Читати українською

Министр финансов Швейцарии рассказала о рисках ликвидации таких банков как Credit Suisse

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что международная финансовая организация должна учитывать правовые риски, связанные с ликвидацией глобальных банков. Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что международная финансовая организация должна учитывать правовые риски, связанные с ликвидацией глобальных банков.

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«Я бы хотела привлечь внимание к тому, что иногда ликвидация банка может быть невозможна из-за международных правовых рисков. В случае с Credit Suisse это явно был риск», — сказала министр.

Келлер-Суттер на интервью в среду заверила, что она поддерживает контакты с Советом по финансовой стабильности, который следит за мировой финансовой системой, и другими министрами финансов по вопросу стандартизации правил работы с банками, которые считаются слишком крупными, чтобы обанкротиться.

«Есть большие сомнения в том, что рекапитализация из-за обязательного участия кредиторов сработает. Я смотрю, прежде всего, на Соединенные Штаты. Большие банки имеют там значительные капиталовложения. Поэтому американские надзорные органы должны будут согласиться на ликвидацию», — добавила Келлер-Саттер.

По ее словам, именно поэтому швейцарское правительство хочет, чтобы банки, формирующие остов банковской системы, поддерживали свои зарубежные филиалы капиталом до 100%. Ведь акционерный капитал иностранной дочерней компании должен быть настолько велик, чтобы ее можно было продать или ликвидировать в условиях кризиса без ущерба швейцарской материнской компании. Именно в этом заключалась проблема Credit Suisse.

Ликвидация Credit Suisse поразила финансовые рынки и привела к поглощению его давним конкурентом UBS.

Источник: Минфин
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