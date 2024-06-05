Курс валют на 5 июня: доллар и евро существенно подешевели

В среду на наличном рынке курс доллара потерял 15 копеек в покупке и 12 копеек в продаже. Евро потеряло 20 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел в покупке на 17 копеек и 14 копеек в продаже. Евро потеряло в покупке 15 копеек и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,88 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,50−40,71, евро — 44,15−44,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,24−40,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,77−43,80 грн/евро.

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