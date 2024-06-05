Большинство венгров хотят перейти на евро — опрос

Две трети венгров поддерживают переход на евро . С 2019 года доля населения, которое это поддерживает, выросла почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает «Европейская правда».

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Если пять лет назад 38% опрошенных заявили, что общую европейскую валюту следует ввести в Венгрии, то в этом году уже 68% поддерживают это предложение. Доля противников евро снизилась с 49% до 25%.

Поддержка введения евро в венгерском обществе равномерна — даже учитывая разные демографические показатели, невозможно найти группу, в которой противники составляют большинство, максимум их доля несколько меняется.

К примеру, доля сторонников во всех трех исследуемых возрастных группах составляет 68−70%, а в зависимости от населенных пунктов она колеблется от 64% (муниципалитет) до 75% (уездный центр).

Как известно, дискуссии о внедрении евро в последнее время ведутся в Чехии. В общей сложности семь стран ЕС еще не перешли на общую валюту.