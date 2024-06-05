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5 июня 2024, 13:39 Читати українською

Большинство венгров хотят перейти на евро — опрос

Две трети венгров поддерживают переход на евро. С 2019 года доля населения, которое это поддерживает, выросла почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает «Европейская правда».

Две трети венгров поддерживают переход на евро.

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Если пять лет назад 38% опрошенных заявили, что общую европейскую валюту следует ввести в Венгрии, то в этом году уже 68% поддерживают это предложение. Доля противников евро снизилась с 49% до 25%.

Поддержка введения евро в венгерском обществе равномерна — даже учитывая разные демографические показатели, невозможно найти группу, в которой противники составляют большинство, максимум их доля несколько меняется.

К примеру, доля сторонников во всех трех исследуемых возрастных группах составляет 68−70%, а в зависимости от населенных пунктов она колеблется от 64% (муниципалитет) до 75% (уездный центр).

Как известно, дискуссии о внедрении евро в последнее время ведутся в Чехии. В общей сложности семь стран ЕС еще не перешли на общую валюту.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Markell
Markell
5 июня 2024, 13:48
#
Якщо «Вітьок» буде і далі викидати такі перли як зараз, то ситуація для угорців буде не дуже радісна.
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0
mphet26
mphet26
5 июня 2024, 13:52
#
Витьок доит двух коров и всё у них будет радостно, скоро АЭС построят так ещё и условия будут ставить евросовку
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0
Lolik1837
Lolik1837
5 июня 2024, 13:57
#
Орбан реально думает о своем народе и об интересах своего народа. А не о сиюминутном пиаре как наши зели, порохи, яныки и так далее
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