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5 июня 2024, 12:33 Читати українською

россии ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН, помогающей поставлять еду в бедные страны. Об этом пишет РБК.

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН, помогающей поставлять еду в бедные страны.
Фото:depositphotos

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Что известно о программе

Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается ВПП ООН и передается бедным странам в качестве гуманитарной помощи, россия была ее поставщиком за последние 20 лет.

По данным собеседника агентства на русском рынке, понижением количества заказов от аккредитованных в ВПП ООН русских экспортеров уже ощутили производители муки в россии.

При этом ООН отказывается покупать именно российскую продукцию, утверждают источники агентства.

«В последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения — а мы в тендерной заявке обязаны это указывать — в принципе не допускается», — рассказал Дмитрий Сухов, руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air, являющейся крупнейшим российским поставщиком ВПП ООН.

Приглашения на некоторые тендеры российским поставщикам перестали приходить, хотя поставщикам из других стран они приходят, утверждает Сухов.

Напомним

В последние годы российская продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок Всемирной продовольственной программы ООН.

Высокая доля россии была обусловлена тем, что российская продукция стоила на 10−15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков.

Основными получателями российского продовольствия по линии ВПП ООН исторически являлись наиболее гуманитарно уязвимые страны, такие как Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Источник: Минфин
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