58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины — Опендатабот

58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения. Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине. Об этом говорится в данных Опендатабот.

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Что известно

Все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

По запросу Опендатабот заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых отметила, что механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике. В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.

Сложный и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально «замаскировать» активы и используют для этого все более креативные способы.



«Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также является длительным процессом. К примеру, сейчас имеем в работе дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 — с учетом доказательств, которые подали все участники процесса.

С начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции Украины подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. Еще 7 дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В общем, можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных относительно взыскания активов, судом удовлетворяется", — комментирует Инна Богатых.

Напомним

По состоянию на день полномасштабного вторжения Опендатабот обнаружил 18 940 компаний с собственниками из россии в украинских реестрах.

Все взысканные судом активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), однако в дальнейшем могут быть приватизированы или проданы на открытых публичных аукционах в системе Prozorro.Продажи.

Средства от реализации должны пойти в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.