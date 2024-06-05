Министерство финансов привлекло более 11 миллиардов гривен от продажи облигаций

Министерство финансов 4 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,566 млрд грн в эквиваленте. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Продажа ОВГЗ

От продажи 1-летних ОВГЗ под 14,74% Министерство финансов привлекло 3,014 млрд грн. Минфин удовлетворил 21 из 24 заявок под доходность 14,45−14,89%, отклонив заявки под 14,9%.

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Продажа 1,8-летних ОВГЗ принесла Минфину 4,222 млрд грн под 15,66%. Минфин удовлетворил 19 из 24 заявок под доходность 15,5−15,69%, отклонив заявки под 15,8%.

Еще больше средств — 4,33 млрд грн — Минфин получил от самых длинных 3,2-летних ОВГЗ, которые реализовал под 16,02% годовых. Минфин удовлетворил 32 из 48 заявок под доходность 15,99−16,29%, отклонив заявки под 16,6%.