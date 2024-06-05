За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 513,7 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 июня: 1280 российских оккупантов, 12 танков и 39 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 513700 (+1280) человек,
- танков — 7806 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,
- РСЗО — 1092 (+0) ед,
- средства ПВО — 830 (+3) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10805 (+39),
- крылатые ракеты — 2270 (+2),
- корабли — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,
- специальная техника — 2223 (+12)
Источник: Минфин
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