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5 июня 2024, 11:10 Читати українською

Bloomberg: Волатильность мексиканского песо практически сравнялась с рублем

Мексиканский песо во вторник, 4 июня, продолжил падение, начавшееся накануне на фоне итогов президентских выборов в Мексике, пишет Bloomberg.

Мексиканский песо во вторник, 4 июня, продолжил падение, начавшееся накануне на фоне итогов президентских выборов в Мексике, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПадение песоВо вторник он потерял 1,7%, а в понедельник — 4% с начала года, опустившись до самой низкой отметки с ноября 2023 года — 17,5 песо за $1.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение песо

Во вторник он потерял 1,7%, а в понедельник — 4% с начала года, опустившись до самой низкой отметки с ноября 2023 года — 17,5 песо за $1.

«Мексиканский песо снова стал худшей валютой в мире <…> Теперь он имеет самую высокую подразумеваемую волатильность среди 16 основных валют и вторую по величине среди всех 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg, уступая только российскому рублю», — говорится в материале агентства.

Еще несколько недель назад мексиканская валюта была одной из немногих на развивающихся рынках, укрепившихся против сильного доллара в этом году, указало Reuters.

Напомним

В минувшее воскресенье в Мексике прошли президентские выборы, в которых убедительную победу одержала Клаудия Шейнбаум, кандидат партии «Движение национального возрождения» («Морена»).

В понедельник основной фондовый индекс Мексики завершил сессию снижением на 6,1%, а индекс MSCI оцениваемый в долларах, упал на 8,8%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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