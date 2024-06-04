Курс валют на вечер 4 июня: доллар и евро на межбанке резко пошли вниз

К закрытию межбанка курс доллара упал на 34 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже. Евро упало на 49 копеек в покупке и на 47 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 4 июня Закрытие 4 июня Изменения доллар 40,58/40,60 40,24/40,28 34 /32 евро 44,22/44,23 43,73/43,76 49/47

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−41,00 грн. Евро покупают за 44,00 грн., а продают за 44,65 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,67−40,85, евро — 44,30−44,51 грн.

Комментарий «Минфина»

Резкое падение доллара на межбанке связано с интервенциями Нацбанка, а на проседание евро повлияли пересчет падения пары доллар/гривна в Украине в сочетании с понижением евро по отношению к доллару на внешних рынках до $1,0868.

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