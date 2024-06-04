К закрытию межбанка курс доллара упал на 34 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже. Евро упало на 49 копеек в покупке и на 47 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 июня: доллар и евро на межбанке резко пошли вниз
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Открытие 4 июня
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Закрытие 4 июня
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Изменения
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40,58/40,60
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40,24/40,28
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34 /32
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44,22/44,23
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43,73/43,76
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49/47
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−41,00 грн. Евро покупают за 44,00 грн., а продают за 44,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,67−40,85, евро — 44,30−44,51 грн.
Комментарий «Минфина»
Резкое падение доллара на межбанке связано с интервенциями Нацбанка, а на проседание евро повлияли пересчет падения пары доллар/гривна в Украине в сочетании с понижением евро по отношению к доллару на внешних рынках до $1,0868.
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