Работу паспортного сервиса ГП «Документ» за границей продлили на полгода

Кабмин продолжил действие экспериментального проекта, разрешающего ГП «Документ» принимать заявления для оформления документов за рубежом. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Что известно

«Этот проект внедрялся Государственной миграционной службой с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов находящимся за рубежом украинцам. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с учетом социальной значимости проекта для поддержки украинских граждан за границей решением правительства работа ГП «Документ» продлена еще на шесть месяцев.

Напомним

23 апреля ГП «Документ» приостановило выдачу готовых документов в своих зарубежных подразделениях, объяснив это техническими причинами.