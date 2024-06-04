ЦБ Катара начал первую фазу тестирования цифрового риала

Центральный банк Катара завершил создание инфраструктуры для собственной цифровой валюты (CBDC) и открыл первый этап тестирования цифрового катарского риала.

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Что известно

На Катарском экономическом форуме управляющий Ц Б Катара Шейх Бандар бин Мохамед бин Сауд аль-Тани рассказал, что эксперименты с цифровым риалом будут направлены на проведение платежей между крупными местными и международными банками.

В пилотном проекте будет задействована технология распределенного реестра (DLT) и искусственный интеллект (ИИ).

После всестороннего исследования, центробанк будет разрабатывать отдельные приложения CBDC для проведения межбанковских платежей в экспериментальной среде.

Основная задача CBDC — это расширение доступа отечественных банков к рынкам капитала, улучшение внутренних платежей и расчетов, а также повышение эффективности операций с ценными бумагами. Начальная фаза тестирования CBDC продлится до октября.

«Центральный банк Катара стремится не отставать от цифровых преобразований, которые происходят в финансовом и банковском секторе как на региональном, так и на международном уровне. Этот пилотный проект может повысить ликвидность за счет расширенного доступа к финансовому рынку», — заявил управляющий ЦБ.