В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

ChatGPT не работает для части пользователей, многие из которых не могут пользоваться мобильным приложением на Android или другими сервисами. Об этом пишет dev.ua.

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По данным сайта Down Detector, пользователи со всего мира начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сайту OpenAI около 10 утра по киевскому времени.

Уже авторизованные пользователи при попытке искать и задавать запросы получают сообщение «Внутренняя ошибка сервера». Премиум подписчики также испытывают проблемы с подключением.

Проблемы с доступом не у всех пользователей. Некоторые все еще могут использовать сервис в обычном режиме. Однако они отмечают, что некоторые запросы генерируются медленно, а в ответах встречаются галлюцинации (когда ИИ начинает придумывать факты).