S&P снизило рейтинги Латвии, Литвы и Эстонии из-за соседства с рф

S&P Global Ratings одновременно снизило рейтинг Эстонии, Латвии и Литвы. Агентство объяснило свое решение влиянием войны в Украине и геополитическими рисками, связанными с соседством с россией, сообщило ERR.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рейтинги Литвы и Латвии снижены с уровня «A+» до «A», Эстонии — с «AA-» до «A+». Прогноз по всем рейтингам — «стабильный».

«Снижение рейтинга отражает нашу позицию, что влияние войны и региональные геополитические риски в широком плане повлияют на экономический рост Балтийского региона, а также финансы и конкурентоспособность стран в средней перспективе», — говорится в сообщении агентства.

Аналитики также отмечают, что причиной снижения рейтинга Эстонии в значительно большей степени могли быть увеличившийся государственный долг, бюджетный дефицит и слабое состояние экономики страны. В то же время, рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживают сильные институты и сильная экономическая и бюджетная политика, как и членство в ЕС и НАТО.

Экономические и фискальные показатели Латвии до сих пор были устойчивы к косвенному влиянию войны в Украине, но переход к более быстрому росту экономики и сокращению дефицита госбюджета могут замедлиться из-за увеличения расходов на приоритетные сферы — безопасность и оборону.