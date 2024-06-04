Курс валют на 4 июня: доллар в банках потерял пять копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подешевел в покупке на 3 копейки и 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и потеряло 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−41,05 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,90−41,00, евро — 44,50−44,73 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,58−40,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,22−44,23 грн/евро.

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