За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1290 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 512420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 июня: 1290 российских оккупантов, 15 танков и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 512420 (+1290) человек,
- танков — 7794 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 13345 (+65) ед,
- РСЗО — 1092 (+2) ед,
- средства ПВО — 827 (+3) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10766 (+27),
- крылатые ракеты — 2268 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед,
- специальная техника — 2211 (+12)
Источник: Минфин
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