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4 июня 2024, 11:36 Читати українською

Спецсчет НБУ на оборону: За прошлый месяц поступило более 656 млн грн

Остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет более 1,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет более 1,2 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Поступление средств

Всего с начала войны на спецсчет поступило более 36,7 млрд грн в эквиваленте.

Кто перечисляет

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 16,1 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 35,7 млрд грн, в мае 2024 года — более 170 млн грн, в том числе:

  • на нужды Национальной гвардии Украины — более 1443 млн грн;
  • на нужды Национальной полиции Украины — всего 1 650 млн грн;
  • на нужды Министерства обороны Украины — более 22 929 млн грн;
  • на нужды Государственной пограничной службы Украины — свыше 1000 млн грн;
  • на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — более 7126 млн грн;
  • на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — более 156,2 млн грн;
  • на нужды СНБО Украины — 40,5 млн грн;
  • на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 233 млн грн;
  • на нужды Службы безопасности Украины — более 548,2 млн грн;
  • на нужды воинских частей — более 552,9 млн грн.

Перечислить средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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