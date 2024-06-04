Экспорт товаров из Украины в мае сократился всего на 0,5%

Экспорт из Украины в мае 2024 года составил $3,340 млрд. Физические объемы экспорта составили 12,2 млн тонн. Несмотря на то, что физические объемы были меньше на 6,9% по сравнению с апрелем, стоимость экспорта меньше по сравнению с апрелем лишь на 0,5%. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в Фейсбуке.

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По словам Качки, это, прежде всего, связано с тем, что в мае традиционно уменьшается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая. Так, в мае этого года экспорт кукурузы на 452 тысячи тонн меньше, чем в апреле (3,6 млн тонн) и пшеницы на 285 тысяч тонн меньше (1,6 млн тонн).

«Вместо этого имеем существенный прирост экспорта металлургии: полуфабрикаты 184 тысячи тонн +40% процентов по сравнению с апрелем; плоский прокат 117 тысяч тонн +17%, трубы бесшовные 51 тысяча тонн +50,2 процентов», — написал он.

Экспорт по видам транспорта

Экспорт по видам транспорта отражает общие тенденции по товарам. Так, морским транспортом в мае экспортировано 8,5 млн тонн, что на 1 млн меньше, чем в апреле. В то же время возобновляется экспорт автомобильным транспортом — 896 тысяч тонн, на 10,7% больше, чем в апреле.

В какие страны вырос экспорт

Такие же и географические тенденции. Экспорт в ЕС растет — 1,867 млрд долларов, +1,7%. При этом экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 365,8 млн долларов.

В то же время экспорт в Китай в мае был на 30% меньше, чем в апреле — 256 млн долларов. Это объясняется тем, что основным экспортным товаром в Китай является кукуруза. В то же время экспорт в Индию вырос на 85% — до 148 млн долларов. Львиная доля экспорта в эту страну — подсолнечное масло.

Экспорт этого товара в мае увеличился на 13,7% и составил 714 тысяч тонн. Импорт сократился на 7 процентов по сравнению с апрелем и составил 5,1 млрд долларов.