НБУ оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч. Банк нарушил требования на платежном рынке

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Что нарушил Ощад

«Национальный банк по результатам осуществления безвыездного надзора за соблюдением законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг выявил факт нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке со стороны Акционерного общества Государственный ощадний банк Украины», — отмечается в сообщении.

Речь идет о нарушении банком требований законодательства на платежном рынке относительно применения усиленной аутентификации пользователя при осуществлении электронного взаимодействия, а также обязанности эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию, позволяющую осуществлять платежные операции с использованием платежного инструмента только держателю платежного инструмента.