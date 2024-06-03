К закрытию межбанка курс доллара упал на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 июня: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 3 июня
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Закрытие 3 июня
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Изменения
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40,55/40,59
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40,43/40,45
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12 /14
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44,03/44,06
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43,87/43,88
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16/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,10 грн. Евро покупают за 43,95 грн., а продают за 44,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,93−41,05, евро — 44,50−44,65 грн.
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Источник: Минфин
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