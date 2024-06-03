Польские фермеры снова планируют заблокировать движение грузовиков из Украины. Что известно

Во вторник, 4 июня, до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокаду движения грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская». Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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«С 10:00 ч. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска «Рава-Русская — Позвоночное», — говорится в сообщении.

Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Напомним

29 апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта на всех пунктах пропуска на границе с Украиной.