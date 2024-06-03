После двух месяцев положительных настроений подряд в мае бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности. Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности. В мае 2024 года ИОДА снизился до 48.0 с 52.3 в апреле.
Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — НБУ
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На настроения предприятий всех секторов повлияли:
- усиление интенсивности боевых действий и обстрелов инфраструктурных объектов;
- дефицит электроэнергии;
- рост производственных затрат из-за высоких цен на горючее и удорожание логистики;
- слабый инвестиционный спрос;
- ухудшение курсовых ожиданий;
- значительный дефицит квалифицированных кадров;
- неопределенность относительно дальнейшего протекания боевых действий и условий мобилизации сотрудников.
Источник: Минфин
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