Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — НБУ

После двух месяцев положительных настроений подряд в мае бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности. Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности. В мае 2024 года ИОДА снизился до 48.0 с 52.3 в апреле.