Цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня с начала года

Европейская цена на газ подскочила до самого высокого уровня в этом году после перебоев на газоперерабатывающем заводе в Норвегии. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Что происходит с ценами

На Межконтинентальной бирже цена европейского бенчмарка TTF превысила 38 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с начала декабря, рост составляет более 13 процентов.

Что с поставками

Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, и в прошлом году на нее приходилось 30 процентов поставок блока после того, как большинство трубопроводных поставок из россии было прекращено после полномасштабного вторжения москвы в Украину.

Незапланированные отключения в Норвегии все чаще вызывают острую реакцию на рынке.

Прыжок цен состоялся, несмотря на то, что Европа имеет достаточный уровень газа в хранилищах.

По состоянию на субботу хранилища в ЕС были заполнены более чем на 70 процентов, что является вторым высоким показателем для этого времени года.