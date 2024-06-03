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3 июня 2024, 14:15 Читати українською

Fin Blogger Award 2024: кто претендует на звание лучших и как проголосовать

Исследования последних лет показали, что финансовая грамотность украинцев находится на низком уровне. Над тем, чтобы изменить ситуацию, ежедневно работают специалисты в сфере финансов и инвестиций. Блогинг — это также одно из направлений. Поэтому цель премии Fin Blogger Award — определить лучших и привлечь экспертов к этой нелегкой работе.

Рассказываем, кто претендует на первенство среди блогеров — лидеров мнений в этом году.

В целом лучших будут выбирать в девяти номинациях, посвященных разным площадкам и темам о финансах и инвестициях.

Например, в номинации «Лучший YouTube-канал о финансах» на победу претендуют:

  • Роман Кошовский — бизнес-аналитик, инвестор-практик, основатель сервиса FIREkit для анализа состояния и инвестиций, канал «Зажги цели»;

  • Игорь Дышель — IT-project manager с более чем 8-летним опытом в банковской сфере. Ведет блог об инвестициях и финансовой грамотности, канал Wallet Pro.

  • Владимир Копоть — юрист по недвижимости, CEO Monitor Estate — инвестиции в недвижимость, канал «Monitor.Estate».

  • Дмитрий Карпиловский — инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб, канал «УкрИнвестКлуб».

Новой в этом году стала номинация «Лучший TikTok об инвестициях», в которой за первенство сразятся:

  • Снигуренко Анастасия — наставник по личным финансам и инвестициям, инвестирует в ценные бумаги более 2 лет.

  • Валерия Лобач / Данило Сливка — платформа входит в топ-40 криптобирж, согласно рейтингу CoinGecko, и является членом TRUST. Канал о новостях рынка, аналитике и все о трейдинге и маржинальной торговле.

  • Екатерина Соснина — инвестор, финансовый эксперт, магистр Bayes Школы в Лондоне.

  • Анастасия Старостина — предприниматель с 25-летним стажем, консультант и наставник по инвестициям и личным финансам.

Есть также и другие номинации, как «Лучший Telegram-канал об инвестициях», «Лучший экспертный инстаблог», «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях». Полный список, а также список всех участников можно просмотреть по ссылке.

Как отдать голос?

Голосование будет проходить на сайте премии до 9 июня. Участие в нем важно, ведь обычные пользователи могут оценить вклад каждого из экспертов в повышение знаний украинцев по темам инвестирования и распоряжения финансами.

Все эксперты, подавшиеся на участие, имеют большой опыт в своей сфере. Они не только ежедневно работают над повышением финансовой грамотности украинцев, но и на примерах учат добиваться финансовых целей и финансовой независимости.

Важно также и то, что все номинанты активно продвигают именно украиноязычный контент, формируя сообщество единомышленников в украинском сегменте социальных сетей. Однако внести вклад в это дело может каждый желающий. Для этого достаточно отдать голос за своего фаворита.

А для тех, кто захочет лично познакомиться с экспертами и пообщаться с ними, есть уникальная возможность — офлайн-встреча в рамках премии Fin Blogger Award. Событие состоится 12 июня в Киеве. К тому же все те, кто приобретет билеты на мероприятие, направят свои средства на обустройство бесплатного летнего лагеря по финансовой грамотности для детей.

Каждый голос очень важен! Не медлите и присоединяйтесь к голосованию!

Источник: Минфин
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