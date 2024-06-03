Курс валют на 3 июня: доллар не изменился, евро дорожает в банках и обменниках

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,10 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,00−41,10, евро — 44,55−44,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,55−40,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,03−44,06 грн/евро.

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