В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 3 июня: доллар не изменился, евро дорожает в банках и обменниках
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−41,10 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,70 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,00−41,10, евро — 44,55−44,75 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,55−40,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,03−44,06 грн/евро.
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