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3 июня 2024, 10:45 Читати українською

ОПЕК+ продолжила сокращение добычи нефти до 2,2 млн баррелей ежедневно

ОПЕК+ договорились продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей сырой нефти в день до 2025 года. В организации назвали это «предупредительным» шагом, направленным на стабилизацию рынка. Об этом пишет CNN.

ОПЕК+ договорились продлить добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей сырой нефти в день до 2025 года.

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Сокращения, впервые согласованные в декабре, должны были завершиться в конце этого месяца. Такое уменьшение дополнило ранее согласованные сокращения на 3,66 млн баррелей в день, объявленные в 2022 и 2023 годах.

Группа также обнародовала свои требования по производству на 2025 год. Квота на добычу Объединенных Арабских Эмиратов выросла на 300 тыс. баррелей в день. Отмечается, что повышение будет происходить постепенно с января по сентябрь 2025 года.

Несмотря на сокращение в ОПЕК+, что эквивалентно примерно 5,7% мировых поставок сырой нефти, и напряженность на Ближнем Востоке, мировые цены на нефть упали примерно на 10% после того, как в начале апреля достигли максимума за пять месяцев.

Снижение цен отчасти явилось результатом рекордной добычи нефти в США, который увеличил мировое предложение, а также беспокойство относительно слабого спроса в Китае — крупнейшем в мире импортере нефти — и других крупных экономиках.

В своем последнем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году на 140 тыс. баррелей — в день до 1,1 млн баррелей в день, ссылаясь на слабый спрос в развитых экономиках, особенно в Европе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
3 июня 2024, 10:47
#
Раше подигрывают.
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