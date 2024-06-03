За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 511130 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 июня: 1270 российских оккупантов, 14 танков и 40 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 511130 (+1270) человек,
- танков — 7779 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 15002 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 13280 (+47) ед,
- РСЗО — 1090 (+1) ед,
- средства ПВО — 824 (+3) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40),
- крылатые ракеты — 2268 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67) ед,
- специальная техника — 2199 (+4)
Источник: Минфин
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