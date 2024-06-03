Объем торгов NFT в мае упал на 56%

Несмотря на восстановление в апреле, за май продажи невзаимозаменяемых токенов рухнули на 54%, до $630 млн. Об этом свидетельствуют данные CryptoSlam, пишет Forklog.

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Падение продаж

Динамика торгов NFT за май. Данные: CryptoSlam

Ведущие платформы, включая сети биткоина, Ethereum и Solana, продемонстрировали снижение динамики.

Топ-10 блокчейнов по объему продаж NFT. Данные: CryptoSlam

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами в экосистеме первой криптовалюты за 30 дней достиг $185 млн, что представляет собой снижение на 71%.

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Динамика Ethereum и Solana в секторе снизилась на 55% и 47% соответственно.

При этом на четвертое место вырвалось L2-решение Blast, где продажи NFT достигли $55 млн. Поскольку NFT-маркетплейсы в экосистеме запустили не так давно, ее прирост в сегменте за месяц составил 2582%.

Положительные результаты показала сеть Immutable, увеличив объем торгов на 23%, до $31 млн.

Из топ-10 коллекций больше всего пострадали Mad Lads (-44%) на базе Solana, а также CryptoPunks (-41%) и Bored Ape Yacht Club (-50%) в Ethereum.

Топ-10 коллекций NFT по объему продаж. Данные: CryptoSlam

В направлении лидируют «некатегоризируемые Ordinals» с показателем $73 млн, несмотря на снижение на 68%. За ними следует новая коллекция Fantasy Top на Blast.

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При этом количество покупателей (69 656) и продавцов (64 196) за месяц сократилось незначительно — на 6% и 7%.