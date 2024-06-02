За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 509 860 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 июня: 1 080 российских оккупантов, 25 танков, 82 БПЛА и 38 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 509860 (+1080) человек,
- танков — 7765 (+25) ед,
- боевых бронированных машин — 14980 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 13233 (+49) ед,
- РСЗО — 1089 (+1) ед,
- средства ПВО — 821 (+6) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10699 (+82),
- крылатые ракеты — 2268 (+38),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18092 (+86) ед,
- специальная техника — 2195 (+14).
Источник: Минфин
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