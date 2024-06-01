За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 508780 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 мая: 1 130 российских оккупантов, 12 танков, 30 БПЛА и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 508780 (+1130) человек,
- танков — 7740 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 14947 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 13184 (+44) ед,
- РСЗО — 1088 (+0) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10617 (+30),
- крылатые ракеты — 2230 (+1),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18006 (+101) ед,
- специальная техника — 2181 (+17).
Источник: Минфин
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