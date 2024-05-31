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31 мая 2024, 15:34 Читати українською

Комитет Рады поддержал повышение акцизов на сигареты

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты.
Фото: pixabay.com

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Он пояснил, что акциз на сигареты привязывается к евро, а не гривне.

Повышение акцизов

Предполагается, что в 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем в течение 2026−2028 годов будет расти по +5%.

В этом году увеличение будет только в случае девальвации гривны.

«Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн», — отметил Железняк.

Он уточнил, что в Комитете продолжается активная дискуссия по поводу акцизной нагрузки на ТВЭН, этот вопрос будут обсуждаться при подготовке документа к рассмотрению во втором чтении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
31 мая 2024, 16:14
#
Піклуються про здоров’я громадян. Ми-Ми-Ми.
+
0
BatonUA
BatonUA
31 мая 2024, 17:17
#
Добре, що можна не курити. Це не критичний податок. Але ж у тютюнового лобі є гроші на лобістів, то будуть «захищати бідних» курців до останнього
+
0
innapcholko
innapcholko
31 мая 2024, 17:43
#
Давно перешли на контрабас, сразу на год ящик.
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