Комитет Рады поддержал повышение акцизов на сигареты

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

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Он пояснил, что акциз на сигареты привязывается к евро, а не гривне.

Повышение акцизов

Предполагается, что в 2025 году акциз вырастет на +23%, а затем в течение 2026−2028 годов будет расти по +5%.

В этом году увеличение будет только в случае девальвации гривны.

«Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн», — отметил Железняк.

Он уточнил, что в Комитете продолжается активная дискуссия по поводу акцизной нагрузки на ТВЭН, этот вопрос будут обсуждаться при подготовке документа к рассмотрению во втором чтении.