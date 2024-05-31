За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 507650 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 мая: 1 390 российских оккупантов, 18 танков, 55 БПЛА и 7 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 507650 (+1390) человек,
- танков — 7728 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 14935 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 13140 (+39) ед,
- РСЗО — 1088 (+0) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55),
- крылатые ракеты — 2229 (+7),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) ед,
- специальная техника — 2164 (+11).
Источник: Минфин
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