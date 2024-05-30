Банки почти всегда готовы договариваться о реструктуризации проблемных кредитов, ведь заинтересованы в качественном кредитном портфеле. Но реструктуризация, а тем более «кредитные каникулы» не во всех случаях является панацеей. Об этом рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.
Банки почти всегда готовы договариваться о реструктуризации, но это не панацея — банкир
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По данным Ермоловой, заемщику могут предложить реструктуризацию, если он хотя бы частично обслуживает кредит и имеет возможность в ближайшие месяцы платить проценты, которые будут начисляться после проведения реструктуризации.
В этом случае основными инструментами реструктуризации могут быть:
1) Продление срока кредита и соответственно уменьшение ежемесячных платежей.
2) Увеличение кредита на сумму уже просроченных платежей.
3) Установление каникул на уплату платежей по основному долгу в течение нескольких месяцев, когда заемщик будет платить только проценты по кредиту.
4) В отдельных случаях может рассматриваться уменьшение процентной ставки по кредиту на определенный период.
«Предоставление и получение кредита в военное время — очень ответственная операция как для заемщика, так и кредитора. С одной стороны кредит, например, открывает новые возможности для развития бизнеса, приобретение необходимого товара, проведение ремонта дома
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