Банки почти всегда готовы договариваться о реструктуризации, но это не панацея — банкир

Банки почти всегда готовы договариваться о реструктуризации проблемных кредитов, ведь заинтересованы в качественном кредитном портфеле. Но реструктуризация, а тем более «кредитные каникулы» не во всех случаях является панацеей. Об этом рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

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По данным Ермоловой, заемщику могут предложить реструктуризацию, если он хотя бы частично обслуживает кредит и имеет возможность в ближайшие месяцы платить проценты, которые будут начисляться после проведения реструктуризации.

В этом случае основными инструментами реструктуризации могут быть:

1) Продление срока кредита и соответственно уменьшение ежемесячных платежей.

2) Увеличение кредита на сумму уже просроченных платежей.

3) Установление каникул на уплату платежей по основному долгу в течение нескольких месяцев, когда заемщик будет платить только проценты по кредиту.

4) В отдельных случаях может рассматриваться уменьшение процентной ставки по кредиту на определенный период.